Sportmediaset – Rodriguez al PSV: confermate le cifre dell’operazione

Confermate le cifre ed i dettagli dell’operazione che porterà Ricardo Rodriguez al PSV Eindhoven: prestito con obbligo di riscatto.

In questi minuti Ricardo Rodriguez sta svolgendo le visite mediche di rito con il PSV Eindhoven, squadra olandese che si è accaparrata le prestazioni del terzino.

Rodriguez sarebbe sicuramente andato via dal Milan a gennaio, visto il poco spazio concessogli da mister Pioli e la concorrenza difficoltosa con Theo Hernandez. Il PSV ha vinto il testa a testa con Napoli e Fenerbahce, assicurandosi il classe ’92.

Oggi l’edizione di Sportmediaset conferma le cifre ed i dettagli dell’operazione: il PSV pagherà 2 milioni di euro al Milan per il prestito oneroso di Rodriguez. Il riscatto obbligatorio invece sarà fissato a 4 milioni di euro.

Un’operazione complessiva da 6 milioni dunque, una cifra non proprio altissima che non può far contento il Milan. I rossoneri nell’estate 2017 pagarono Rodriguez ben 15 milioni di euro più bonus.

Una minusvalenza automatica e forzata dovuta alla svalutazione del difensore svizzero. E’ noto come nell’ultimo anno in rossonero Rodriguez sia stato considerato una sorta di flop, con prestazioni a ribasso e il posto da titolare perduto con facilità in favore del più giovane e virtuoso Hernandez.

