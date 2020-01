Sky – Rodriguez-PSV, serve prima il sostituto. Saelemaekers vuole il Milan

Per Rodriguez al PSV c’è un intoppo: il Milan vuole prendere prima il sostituto. Saelemaekers ha sposato il progetto rossonero

Ore caldissime a Casa Milan per il calciomercato. Oggi le cessioni di Jesus Suso e Krzysztof Piatek: il primo è ufficiale, il secondo lo sarà domani. C’è anche Rodriguez al PSV Eindhoven. Affare definito, ma… Serve prima il sostituto.

Come spiegato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’Originale, il giocatore dovrebbe partire domani mattina per l’Olanda. Il Milan però non gli darà il permesso fino a quando non avrà in mano il sostituto. Oggi abbiamo parlato di Matias Vina e la trattativa prosegue. C’è anche una clamorosa opzione Laxalt. Ecco, di seguito, le dichiarazioni e i dettagli di Di Marzio.

Ecco le sue parole sulla situazione Rodriguez: “Dovrebbe andare in Olanda domani mattina ma senza il sostituto non lo lascerà andar via. Sta trattando Matias Vina. Il Palmeiras ha offerto di più, il Milan prestito con diritto di riscatto. Il giocatore vuole andare in rossonero e sta parlando col presidente per lasciarlo venire in Italia. Si sta trattando per cambiare il diritto di riscatto in obbligo a determinate condizioni. Il piano b sarebbe richiamare Laxalt dal Torino. Se non si troverà una soluzione allora la società potrebbe non lasciar partire Rodriguez“.

Per quanto riguarda il sostituto di Jesus Suso, l’obiettivo principale resta Alexis Saelemaekers dell’Anderlecht. Secondo Di Marzio, il giocatore avrebbe già detto sì ai rossoneri: è entusiasta del progetto e vuole iniziare questa nuova avventura. Ecco le ultimissime su di lui: “Saelemaekers ha sposato il progetto Milan e vuole venire in Italia. Ora la società deve fare l’offerta giusta per prenderlo subito“.