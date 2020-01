Chi è Saelemaekers, l’esterno dell’Anderlecht nel mirino del Milan

Scopri chi è Saelemaekers, il talento nel mirino del Milan per sostituire Jesus Suso. Gioca nell’Anderlecht ed è giovanissimo

Alexis Saelemaekers, è lui l’uomo che il Milan avrebbe scelto per sostituire Jesus Suso. Nome a sorpresa, mai accostato finora al club rossonero. Sarebbe un acquisto in pieno stile Elliott Management perché giovanissimo, di grande talento e di prospettiva.

Un esterno di grande qualità e abilità nel dribbling. Con Suso condivide solo il ruolo, ma è un giocatore completamente diverso: è destro e gli piace agire sulla fascia destra, quindi punta al fondo e non a rientrare in mezzo al campo, anche se è bravo anche col mancino. Classe 1999, compierà 21 anni il prossimo giugno. Un vero e proprio talento, cresciuto nella grande scuola dell’Anderlecht, bottega di lusso.

La biografia di Saelemaekers

Visualizza questo post su Instagram Tu sais bien quel effet tu as sur moi 🃏 Un post condiviso da #AS56 (@alex.slmk56) in data: 10 Ago 2019 alle ore 11:49 PDT

Saelemaekers è un ragazzo nato e cresciuto nell’Anderlecht. Lì ha iniziato praticamente da bambino e lì è rimasto. Il debutto in prima squadra è datato 16 febbraio 2018 nella sconfitta della sua squadra contro il Sint–Truiden per 1-0 nel campionato belga. La città Natale è Berchem–Sainte–Agathe, dove è venuto al mondo il 27 giugno 1999. Talento cristallino, ben visibile fin dai primi passi. Questo video pubblicato dall’Anderlecht ne è una prova.

Profilo Instagram Saelemaekers

Il giovane Alexis ha un profilo Instagram: il nome del profilo è alex.slmk56. Il ragazzo è molto attivo su questo social. L’ultima foto pubblicata lo ritrae in campo insieme ad un compagno di squadra. Condivide però anche un po’ di vita sociale: amici, viaggi e belle auto. Insomma, un normale ragazzo di 20 anni che si diverte col pallone e non solo.

Caratteristiche tecniche

Negli ultimi anni in Belgio sono cresciuti tantissimi giocatori di talento. In particolare esterni offensivi. Saelemaekers è uno di questi. Una vera e propria ala, anche se in passato, quando era molto giovane, ha giocato anche da terzino destro. Negli anni però ha avanzato sempre più la sua posizione fino a diventare praticamente un attaccante destro. Può giocare a destra nel 4-4-2 o anche ala nel 4-3-3.

Talento puro. Dribbling e velocità, gli manca il gol. Con la prima squadra dell’Anderlecht ha segnato soltanto due gol in quasi settanta presenze. Sono undici, invece, gli assist. Gli piace tantissimo andare sul fondo e saltare l’avversario. Ha grande rapidità di gambe; come detto, gli piace partire da destra, ma eventualmente potrebbe giocare anche a sinistra. Ha avuto modo di giocare anche da trequartista.