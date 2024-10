Messaggio strappalacrime del Milan: tifosi commossi

Il messaggio del Milan commuove i tifosi: i rossoneri ricordano Marco Simoncelli con una bellissima frase

Sono passati 13 lungi anni dal maledetto 23 ottobre 2011. Quel giorno, di mattina, il mondo dello sport perse un grande campione ma soprattutto una grande persona: Marco Simoncelli, scomparso a soli 24 anni in seguito ad un tragico incidente durante il Gran Premio di Sepang. Nonostante la giovane età, era già diventato un punto di riferimento, oltre ad essere un personaggio amatissimo per la sua simpatia e il suo look.

Simoncelli era un grandissimo tifoso del Milan. Tra l’altro, qualche ora dopo il tragico incidente, i rossoneri scesero in campo a Lecce per quella storica rimonta da tre a zero a quattro a zero con l’incredibile tripletta di Kevin Prince Boateng. I rossoneri, negli anni precedenti, lo avevano spesso invitato a San Siro. Insomma, aveva il Milan nel sangue. Una grave perdita per tutto il mondo dello sport e non solo per la sua bravura in pista ma anche, e soprattutto, per le sue doti umane, che lo avevano reso un punto di riferimento per tutti e anche per i più giovani.

Il Milan ricorda Simoncelli, il messaggio è da brividi: tifosi commossi

Mercoledì era l’anniversario della sua scomparsa e, come sempre, i social erano pieni di post per la sua memoria. Messaggi di cordoglio così come ricordi bellissimi, come ad esempio quello del giornalista Guido Meda che ha commosso tutti gli sportivi d’Italia. Non poteva mancare anche il post del Milan, che gli ha regalato un bel pensiero sui propri profili.

“Andato ma mai dimenticato, ci manchi SIC“, hanno scritto i rossoneri come didascalia di una foto con il suo splendido sorriso e la sua folta e indimenticabile capigliatura. Simoncelli ha lasciato di sé un ricordo stupendo, e quanto accaduto sui social in questi giorni ne sono una chiara dimostrazione.

In tantissimi hanno espresso il loro pensiero per l’indimenticato campione, che oggi avrebbe raggiunto chissà quanti traguardi della sua carriera. Era una promessa della Moto GP e il suo sogno era quello di vincere un Gran Premio. Ci sarebbe riuscito, inevitabilmente. Purtroppo però il destino ha voluto che andasse diversamente e oggi non possiamo fare altro che ricordarlo ogni volta che ne avremo l’opportunità. Resterà per sempre nel cuore e nella memoria di tutti.