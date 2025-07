Allegri vuole il nazionale under 21 italiano, il Milan sistema la fascia

Con la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan è ufficialmente iniziata la nuova stagione dei rossoneri sempre molto attivi sul mercato.

Il club meneghino sa che c’è ancora molto da fare per sistemare la rosa a disposizione del tecnico livornese, in particolare per quello che riguarda le fasce laterali dal punto di vista difensivo.

Salutato Davide Calabria durante lo scorso inverno e detto addio a Kyle Walker, non riscattato dal Manchester City, il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro considerato il fatto che è solo questione di tempo per l’addio di Emerson Royal che sia in prestito o a titolo definitivo. Uno dei nomi più caldi del momento vicino alla società rossonera è quello di Mattia Zanotti, terzino destro del Lugano che ha fatto molto bene con la nazionale under 21 italiana.

Calciomercato Milan, un nuovo terzino destro per Allegri in arrivo

Massimiliano Allegri ha fatto il nome di Mattia Zanotti per quello che riguarda la fascia destra della difesa del Milan. Il laterale, in forza al Lugano, viene valutato dal club svizzero circa 12 milioni di euro con i rossoneri che potrebbero pensare all’acquisto a titolo definitivo.

Il buon europeo disputato con la nazionale italiana ha attirato l’attenzione di diverse big europee nei confronti dell’esterno italiano che presto potrebbe trovare una nuova sistemazione. L’ex Inter è pronto ad una nuova avventura con diverse squadre italiane che lo hanno messo nel mirino e sono pronte a presentare un’offerta alla squadra europea.

Zanotti è pronto a trasferirsi di nuovo in Italia a partire da questa estate anche se il Lugano non è intenzionato a fare sconti per il suo cartellino. Un eventuale trasferimento in Serie A potrebbe aiutare il giovane esterno a provare a convincere Gennaro Gattuso a convocarlo per il mondiale del 2026 che la nazionale azzurra deve però ancora conquistare.

Il Milan si va ad aggiungere alla lista di squadre che comprende anche Bologna e Fiorentina che negli ultimi giorni hanno mostrato interesse nei confronti del giovane terzino destro. La penuria di laterali bassi di un certo livello in Italia ha subito acceso i radar delle grandi squadre sul calciatore del Lugano che potrebbe vedere presto aumentare ancora la sua valutazione se dovesse confermare nei prossimi mesi quanto di buono fatto vedere agli ordini di Nunziata.