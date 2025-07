Colpaccio Milan dal Manchester City: Guardola lo cede con lo sconto

Il Milan è pronto a pescare in Premier League e ad accontentare Max Allegri: colpaccio dal Manchester City in arrivo

Manca ancora un mese e mezzo all’esordio stagionale in Serie A contro la Cremonese, il Milan deve fare i conti con le prossime mosse in sede di calciomercato. C’è grande attesa per capire quale sarà l’undici titolare che Allegri avrà intenzione di schierare, dopo quanto verrà messo nero su bianco dal ds Tare.

Manchester City e Milan, in sede di mercato, durante le ultime settimane hanno parlato e parecchio. In quell’unico caso, però, l’oggetto della conversazione è stato il passaggio di Tijjani Reijnders alla corte di Pep Guardiola. Una cessione da 55 milioni più bonus – per un massimo di 70 complessivi – che ha in parte sistemato i conti del club rossonero e dato modo a Tare di operare più agilmente per quanto concerne le entrate.

Adesso la storia potrebbe ripetersi ma a parti invertite. È la dirigenza di Via Aldo Rossi che starebbe valutando un grande colpo dai ‘Citizens’, da qui al prossimo mese e mezzo. Un nome che rischia di far impazzire i tifosi rossoneri: ecco lo scenario.

Sorpresa Milan: stella dal Manchester City

I piani di Pep Guardiola, stavolta, potrebbero aiutare il Milan. Perché dopo aver attinto dalla gioielleria rossonera e aver strappato ad Allegri Tijjani Reijnders, ora il tecnico spagnolo pensa a sfoltire una rosa evidentemente troppo abbontante. C’è un nome in particolare che sta rimbalzando da pochi giorni anche in orbita rossonera.

Si tratta di Jack Grealish che, secondo il ‘Manchester Evening News’, sarebbe finito in cima alla lista dei potenziali partenti dai ‘Citizens’. Un’occasione che se si concretizzasse eleverebbe e non di poco il tasso tecnico dalla trequarti in su. Allegri apprezzerebbe le doti tecniche dell’inglese che a settembre compirà 30 anni e potrebbe rappresentare una suggestione potenzialmente intrigante per il Milan ed il calcio italiano. Dopo averlo pagato 117,5 milioni di euro esattamente quattro anni fa dall’Aston Villa, oggi la società inglese potrebbe accontentarsi di molto meno.

Basterebbero intorno ai 40 milioni di sterline, circa 45 milioni di euro, per avere il via libera di Guardiola che evidentemente ha intenzione di puntare su altri profili per la prossima annata calcistica. Il Manchester City vuole tornare a dominare in Europa e per farlo, inevitabilmente, dovrà sfoltire la rosa il prima possibile per poi reinvestire. Dopo Kevin De Bruyne un’altra stella del City potrebbe scegliere la Serie A come prossima tappa della sua carriera. Nell’ultimo anno Grealish ha collezionato 32 presenze complessive con 3 gol e 5 assist vincenti.

Il problema, semmai dovesse nascere effettivamente una trattativa, sarebbe lo stipendio: ad oggi l’attaccante guadagna 10,1 milioni all’anno. Evidentemente troppi. Non è da escludere, infine, che il Manchester City possa aprire al prestito con diritto di riscatto del 29enne di Birmingham. Staremo a vedere nelle prossime settimane.