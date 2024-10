Lesione al crociato per il capitano: gelo nel campionato italiano

Bruttissimo infortunio per il Capitano. In attesa dell’operazione, la sua stagione è già compromessa

Un inizio di stagione con tanti, troppi, infortuni gravi nel calcio italiano e internazionale. Una questione che ha riportato in auge l’ormai annosa questione del calendario compresso con le varie partite ravvicinate che impediscono ai calciatori di recuperare al meglio con possibili gravi conseguenze sul loro fisico.

E’ passato ormai quasi un mese dall’infortunio di Gleison Bremer. La lesione al legamento crociato, rimediata nel corso del match contro il Lipsia, è costata l’intera stagione al difensore della Juve e costringerà il club a intervenire sul mercato a gennaio per acquistare un sostituto. Stessa sorte per Rodri, anche lui infortunato al ginocchio, paradossalmente poco dopo un’intervista in cui aveva addirittura minacciato un possibile sciopero dei calciatori proprio per i tanti impegni ravvicinati.

E’ di poche ore fa, purtroppo, la notizia di un altro grave infortunio. Stavolta il calendario e le troppe partite c’entrano poco o nulla visto che lo sfortunato protagonista in questione ne gioca solo una a settimana.

Infortunio in Serie B, il comunicato del club

Ci riferiamo a Antonio Pergreffi. Il capitano del Modena ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore e interessamento del menisco mediale. Questa la diagnosi riportata sul comunicato ufficiale del club emiliano in cui viene specificato altresì che Pergreffi si è infortunato in uno scontro fortuito in allenamento. Il calciatore dovrà sottoporsi inevitabilmente a un intervento chirurgico.

Classe 1988, Pergreffi è un veterano del Modena, club in cui milita dal 2020 dopo una precedente esperienza quadriennale con il Piacenza. Con i Canarini ha conquistato, da capitano, la promozione in Serie B avvenuta nella stagione 2021-22. Un traguardo che ha permesso al calciatore bergamasco di debuttare nel campionato cadetto nell’annata successiva conclusa con la salvezza.

Nella stagione in corso, Pergreffi ha totalizzato sei presenze in Serie B, l’ultima nel 2-2 con il Catanzaro, partita nella quale è subentrata a Caldara nella mezzora finale. L’allenatore del Modena, Pierpaolo Bisoli ha espresso tutto il suo rammarico per l’infortunio del suo capitano, avvenuto peraltro alla vigilia del match contro il lanciatissimo Sassuolo di Berardi.

“Perdiamo un giocatore importante ma soprattutto un uomo vero – ha commentato Bisoli in conferenza stampa – ci è rimasto molto male ma vuole restare vicino alla squadra anche adesso. Per il carattere che ha so che Pergreffi tornerà più forte di prima e continuerà a battagliare con questi colori.” Il Modena ha totalizzato finora 10 punti in 9 partite ed è a ridosso della zona playout.