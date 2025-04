Maxi turnover Milan, formazione già decisa per l’Atalanta

Il Milan si è rilanciato in campionato con la vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese ma prepara la partita contro l’Atalanta con un ampio turnover.

La vittoria per 0-4 sul campo dell’Udinese ha regalato tre punti che hanno permesso al Milan di accorciare sulle squadre che lo precedono in campionato. Contro l’Atalanta, però, i rossoneri scenderanno in campo con una formazione rimaneggiata.

Nonostante i tre punti conquistati sul campo dell’Udinese abbiano permesso al Milan di accorciare sulle altre squadre nella corsa ad un posto in Europa, l’obiettivo primario degli uomini di Sergio Conceicao è quello di raggiungere la finale di Coppa Italia e sarà fondamentale in tal senso la semifinale di ritorno contro l’Inter che si disputerà il prossimo 23 aprile. Una partita che il Milan vuole preparare al meglio ed è pronto a far riposare diversi titolari in occasione della gara precedente contro l’Atalanta.

Ampio turnover per il Milan in casa contro l’Atalanta per preparare la Coppa Italia

Sergio Conceicao ha tutta l’intenzione di far riposare alcuni titolari in vista della partita contro l’Atalanta di domenica prossima per farli rifiatare considerata la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter che si disputerà il prossimo 23 aprile.

L’1-1 dell’andata lascia aperto ogni tipo di discorso per quello che riguarda la qualificazione alla finale della coppa nazionale con il Milan che vuole provare a conquistare il pass per Roma che permetterebbe agli uomini di Sergio Conceicao di giocarsi la possibilità di conquistare il secondo titolo della stagione. Il paradosso di questa annata difficile per il Milan è proprio che i rossoneri, a secco di titoli da diverso tempo, potrebbero raggiungerne due in una sola stagione.

Per provare ad alzare la Coppa Italia il Milan vuole arrivare alla semifinale di ritorno con i migliori giocatori al massimo della forma e per questo motivo Sergio Conceicao è pronto a lasciare fuori diversi titolari. Rimarrà a riposo Maignan, uscito malconcio dalla sfida di Udine, così come potrebbero riposare Reijnders, Pulisic e Leao.

Milan-Atalanta si terrà la domenica di Pasqua e Sergio Conceicao potrebbe presentarsi al fischio d’inizio con questo undici: Sportiello, Thiaw, Pavlovic, Gabbia; Bartesaghi, Bondo, Musah, Sottil; Chukwueze, Joao Felix, Jovic. Una formazione ampiamente rimaneggiata ma che darebbe la possibilità ai rossoneri di presentarsi alla sfida contro l’Inter con i titolari nel massimo della forma provando a raggiungere quello che resta di fatto l’ultimo obiettivo stagionale della squadra.