Quando si può recuperare Bologna-Milan: tutte le opzioni possibili

Quando si potrà recuperare quindi la partita fra Bologna-Milan: la situazione è complicata e ci sono poche (e difficili) soluzioni

Non si gioca, si gioca, non si gioca. In meno di 24 ore, sono cambiati tre scenari per quanto riguarda lo svolgimento di Bologna-Milan. Nel tardo pomeriggio di ieri la nota del Sindaco di Bologna, che ha dichiarato rinviato l’evento ma senza il benestare della Lega Serie A, che ha spinto, insieme ai rossoneri, per giocare in altre condizioni come le porte chiuse o in campo neutro.

Stamattina c’erano buone probabilità di scendere in campo al Carlo Castellani di Empoli o al Sinigaglia di Como, con tanto di via libera da parte dei rispettivi Sindaci e dei Prefetti, ma qualcosa è andato storto e alla fine si è tornati all’idea iniziale: non si gioca. Decisiva la volontà del Bologna, che si è opposto all’idea di perdere il ricavo dall’incasso (la metà sarebbe stato devoluto alla raccolta fondi di Città Metropolitana per gli alluvionati) e quindi di giocare in un altro stadio. L’ufficialità è arrivata poco fa e ha scatenato le polemiche dei tifosi rossoneri. “Non ho capito perché è stata rinviata“, ha detto il presidente Paolo Scaroni all’uscita dall’Assemblea di Lega. Ora la domanda è: quando si può recuperare questa partita? E qui nasce un grosso problema.

Bologna-Milan, tre slot disponibili per il recupero (ma ci sono problemi)

Il Milan e il Bologna sono coinvolte in quattro competizioni, direttamente o indirettamente: Serie A, Champions League, Coppa Italia e anche Supercoppa Italiana. Per quanto riguarda quest’ultima, il Bologna c’entra perché il 5 gennaio avrebbe dovuto giocare contro l’Inter, che sarà però impegnata nel torneo in Arabia e quindi la partita sarà già rinviata.

Il calendario è super intasato e qui torniamo al solito problema: si gioca troppo e nessuna istituzione ha mai pensato che possano esserci problemi come quello che sta affrontando in questi giorni la città di Bologna. I due slot disponibili al momento sono il 18 dicembre o il 5 febbraio. Per quanto riguarda il primo, utilizzarlo comporterebbe lo spostamento di un’altra partita, cioè quella del 22 dicembre fra Verona e Milan al Bentegodi. Per il secondo slot, cioè quello del 5 febbraio, bisogna capire come andrà il percorso delle due squadre in Champions League e in Coppa Italia. In tutto ciò, ci sono ancora da fissare le partite di campionato che Milan e Bologna (contro Como e Inter) salteranno a causa della Supercoppa. La prima data disponibile senza impegni è verso inizio aprile, ma a quel punto sorgerebbe un altro tipo di problema: il regolamento del calendario di Serie A prevede che ci siano almeno otto giornate di differenza fra l’andata e il ritorno (previsto a San Siro per l’11 maggio).

Il calendario del Milan