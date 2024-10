Niente Inter per Maldini: “Non esiste, sono milanista”

Arrivano le dichiarazioni in merito a Daniel Maldini, che non lasciano alcun dubbio. Ecco la situazione legata al figlio di Paolo

Daniel Maldini è ancora oggetto di discussione. Il calciatore italiano, che ha fatto il suo esordio con la maglia azzurra della Nazionale di Luciano Spalletti, nel match contro Israele, a Udine per la Nations League, fa ancora parlare.

Nei giorni scorsi si è così scritto, che il fantasista rappresenti un rimpianto per il Milan, che lo ha lasciato andare con fin troppa facilità . Il giocatore, lo ricordiamo, è stato ceduto a titolo definitivo al Monza, per qualche milioni di euro, garantendosi il 50% sulla futura rivendita. Una mossa, che di fatto, permette al Milan di ricomprare Maldini a metà del prezzo, che il club brianzola farà .

Una mossa che darebbe al Diavolo l’opportunità di ‘limitare i danni’, rimediando a quello che secondo molti è un grande errore. Il calciatore non avrebbe chiaramente alcun problema a fa ritorno al Milan, squadra per la quale ovviamente fa il tifo, ma è presto per pensare al futuro. Maldini deve avere la testa al Monza e alla sua salvezza.

Daniel Maldini all’Inter: Galliani fa chiarezza

Nel frattempo, però, le voci su un suo possibile approdo all’Inter non si sono fermate. I nerazzurri avrebbero fatto seguire il calciatore e lo vorrebbero acquistare per il 2025. Una notizia, che come scritto su queste pagine, ci convince davvero poco.

L’ipotesi Inter per Daniel Maldini, però, continua a far parlare, tanto che oggi a margine dell’Assemblea di Lega a Milano, Adriano Galliani è stato chiamato a rispondere in merito. Le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato spazzano via ogni dubbio: “Mai parlato di Maldini con nessuno – afferma l’ex AD del Diavolo -. Con Daniel, però, parlo tutti i giorni, anche perché ha un problemino alla spalla, ma dovrebbe farcela per domenica”.

Per quanto riguarda la possibilità nerazzurra si è così espresso: “L’Inter mai ci ha fatto una richiesta, nessuno ha mai parlato con noi. Non esiste: non credo, non lo so… Comunque io sono milanista quindi lasciatemi stare”. Con una grande risata ha così chiuso il discorso Maldini, ma le dichiarazioni fatte sull’Inter fanno chiarezza. Oggi Daniel in nerazzurro non trova conferme reali. Il Monza allontana tali indiscrezioni, attraverso le parole di Galliani, che finché sarà Amministratore Delegato in Brianza, difficilmente lo cederà all’Inter. D’altronde anche lui, vecchio cuore rossonero, sogna il lieto fine in questa storia.