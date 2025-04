Milan-Napoli, l’affare decolla: si chiude a 40 milioni

Una proposta per chiudere definitivamente l’operazione: Napoli e Milan al tavolo delle trattative, ecco 40 milioni di euro

Non è un mistero che al termine di questa stagione il Milan vivrà – per l’ennesima volta, da anni a questa parte – una vera e propria rivoluzione. Il mare di cambiamenti che riguarderà la rosa rossonera partirà in primis da due figure: direttore sportivo e allenatore.

Sfumato clamorosamente il nome di Fabio Paratici, è caccia al profilo ritenuto ideale per la gestione dell’area sportiva ed in sede di mercato. Nel frattempo pare praticamente scontato l’addio di Sergio Conceicao che, nonostante un contratto fino al 2026, non verrà confermato alla guida della squadra rossonera. De Zerbi e non solo: le suggestioni, a diverse settimane dalla riapertura della sessione estiva di calciomercato non mancano.

In tal senso gli interessi del club rossoneri potrebbero, a stretto giro, intrecciarsi con quelli del Napoli. Uno scenario clamoroso sta prendendo forma per la fine della stagione: da luglio, l’affare può essere chiuso per 40 milioni di euro. I tifosi rossoneri e quelli azzurri difficilmente crederanno ai loro occhi.

Firma da 40 milioni: Milan-Napoli, succede davvero

Il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di mercato internazionale, ha rivelato sul suo profilo ‘X’ uno scenario che potrebbe – a distanza – coinvolgere Milan e Napoli. E non arrivano affatto buone notizie per le due big di Serie A che a questo punto rischiano di ritrovarsi in ritardo per un grande colpo, ventilato da tempo.

“Newcastle e Aston Villa sono interessate ad un possibile accordo di trasferimento per l’esterno del Bournemouth Dango Ouattara, quest’estate”, la rivelazione di Konur che ha tirato in ballo il talento della Burkina Faso al centro – da settimane – di un forte interesse di diversi club. Tra questi, pare, vi siano proprio Milan e Napoli che starebbero pensando a come muoversi in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato. Un’operazione che, tuttavia, rischia di diventare più complicata del previsto. Il giornalista turco oltre a confermare le due big di Serie A in fila per il talento 23enne, ha posto l’attenzione sulla possibilità che Ouattara possa effettivamente rimanere in Premier League.

Se Newcastle o Aston Villa arrivassero a offrire 40 milioni di euro per il cartellino del classe 2002, per MIlan e Napoli non vi sarebbe scampo. Ouattara, arrivato dal Lorient poco più di due anni fa per 22,5 milioni di euro, ha collezionato 33 presenze tra campionato e coppe con il Bournemouth, segnando 9 reti e con anche 4 assist all’attivo in 1962′ racimolati in campo. Staremo a vedere alla fine chi la spunterà: Milan e Napoli rischiano la beffa.