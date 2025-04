Rivoluzione in difesa: resta solo Gabbia, ecco i nuovi centrali

Il punto sul reparto difensivo del Milan. Al centro può cambiare davvero tutto: i rossoneri pronti a vendere i proprio giocatori

Sarà un’estate davvero calda per il Milan. I rossoneri saranno protagonisti sul mercato per cercare di migliorare una rosa che ha deluso ampiamente le aspettative. Servirà chiaramente ripartire da un nuovo Direttore sportivo. Con la fumata nera per Fabio Paratici, l’attesa è destinata ad aumentare. Verosimilmente sarà uno tra Tare e D’Amico ad occupare la poltrona che è stata, fino a qualche mese fa, di Antonio D’Ottavio.

Poi bisognerà affidarsi ad una guida tecnica esperta, che conosca la Serie A, con la quale il Milan possa davvero rinascere. Ovviamente presto sarà tempo di calciomercato, con il Diavolo chiamato a risolvere i tanti prestiti, che inevitabilmente cambieranno i programmi.

Presto capiremo quali calciatori rientrano davvero nel progetto del Milan. Gli elementi in uscita, d’altronde, sono davvero parecchi. Tralasciando i big Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafa Leao dei quali si parla costantemente ogni giorno, cerchiamo di capire quali sono gli esuberi. Le attenzioni sono rivolte soprattutto al reparto difensivo, alla zona centrale, dove nessuno è sicuro della conferma. E’ molto probabile che alla fine siano in due a fare le valigie.

Calciomercato Milan: Tomori via, ma non è il solo

Chi dirà certamente addio al Milan è Fikayo Tomori. Il centrale è stato nuovamente rilanciato nel match contro la Fiorentina, ma il suo futuro è segnato. Il Diavolo lo lascerà andare per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e la Premier League appare essere la sua destinazione, con il Tottenham pronto a presentarsi con una nuova proposta.

A rischio taglio c’è anche Malick Thiaw, che è finito nel mirino del Bayer Leverkusen e del Bayern Monaco. Per una trentina di milioni il tedesco saluterebbe certamente, ma attenzione alla situazione Pavlovic. Anche per lui servono sui 25 milioni di euro per un addio. L’unico così che non ha le valigie in mano è Matteo Gabbia, che sarà sicuramente ai nastri di partenza la prossima stagione.

Per sostituire i partenti si guarda tanto in Italia, con Coppola del Verona e Solet dell’Udinese in prima fila. Piace anche Comuzzo, ma il suo prezzo è già alle stelle. All’estero il nome cerchiato in rosso è quello di Mosqueira del Valencia, che il Milan ha trattato già in inverno.