Milan, si valuta anche Juan Jesus per sostituire Rodriguez

Ricardo Rodriguez si può considerare un giocatore del PSV Eindhoven. Lo svizzero questa mattina è volato in Olanda per le visite mediche e la firma. A breve dovrebbe esserci il comunicato ufficiale de parte del Milan.

I rossoneri, che nel frattempo hanno preso il sostituto di Jesus Suso, ora cercano un nuovo terzino sinistro. Sfumato Matias Vina, Paolo Maldini ha fatto un altro tentativo col Wigan per Robinson, un giovane esterno mancino. Intanto però si valuta anche il ritorno di Diego Laxalt dal Torino (che però ha anche un’offerta dalla Russia). C’è anche una terza opzione ed è Juan Jesus.

Il brasiliano, oggi in forza alla Roma, è un difensore centrale che in passato ha giocato spesso anche da terzino sinistro. Infatti ha il fisico di uno stopper ma ha una discreta velocità anche per coprire la fascia. Una buona soluzione low cost eventualmente. Si era parlato di lui anche in merito allo scambio Suso–Under, ma non c’è stato prosieguo. Sky Sport ora rilancia questa opzione.

