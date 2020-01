Verso Milan-Verona: Bennacer squalificato, Calhanoglu in regia?

Stefano Pioli deve decidere come sostituire lo squalificato Ismael Bennacer in Milan-Hellas Verona. Spunta l’ipotesi Hakan Calhanoglu regista di centrocampo.

Domenica il Milan torna in campo e a San Siro riceverà l’Hellas Verona. Una partita di campionato da vincere per arrivare con morale alto al successivo derby contro l’Inter.

Stefano Pioli dovrà rinunciare per squalifica a Ismael Bennacer e deve decidere con chi sostituirlo. Lucas Biglia è fermo ai box per infortunio e dunque manca il rimpiazzo naturale dell’ex Empoli. Secondo quanto scritto oggi dal Corriere dello Sport, il mister rossonero potrebbe impiegare Hakan Calhanoglu nella posizione di interno di centrocampo.

In Coppa Italia contro il Torino si è visto che il turco si trova a proprio agio ad agire centralmente. Sostituire Bennacer richiede diversi compiti, anche difensivi. Pertanto non è facile. Già Marco Giampaolo lo utilizzò in regia con scarsi risultati a inizio stagione. Ora bisognerà vedere se Pioli vorrà riprovarci. Le qualità tecniche non gli mancano, però a livello tattico è importante dare equilibrio alla squadra.

Se Calhanoglu non dovesse essere impiegato al posto di Bennacer, allora il Milan giocherebbe con una mediana muscolare composta da Franck Kessie e Rade Krunic. Sarebbe la prima volta da titolari assieme per loro due. Dai prossimi allenamenti a Milanello capiremo meglio quali potranno essere le scelte di formazione dell’allenatore contro l’Hellas Verona.

Calciomercato Milan, nuova offerta per Viña. Alternativa Robinson