Milan, nuova offerta per Viña. Alternativa Robinson

Matias Viña del Nacional Montevideo e Antonee Robinson del Wigan sono i candidati a sostituire Ricardo Rodriguez nel Milan. Presentate già le offerte.

Ricardo Rodriguez è in partenza per l’Olanda, dove ad attenderlo c’è il PSV Eindhoven. Oggi il terzino svizzero sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto. Operazione in prestito con obbligo di riscatto da circa 6 milioni di euro complessivi.

Il Milan deve necessariamente prendere un sostituto, dato che a sinistra serve un vice di Ricardo Rodriguez. Sono due i nomi che circolano con maggiore insistenza: Matias Viña e Antonee Robinson. Due giovani che per età e qualità possono essere adatti al progetto rossonero.

Calciomercato Milan, offerte per Viña e Robinson

Oggi La Gazzetta dello Sport riporta che per Viña il Milan ha presentato una nuova offerta che prevede un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 6,5 milioni dopo 8 presenze del giocatore. Il Nacional Montevideo sta riflettendo, visto che ha anche una proposta del Palmeiras. Il club rossonero, che ieri proponeva solo un diritto di riscatto, attende una risposta entro la tarda mattinata odierna.

Viña è un classe 1997 di nazionalità uruguayana, ma possiede anche il passaporto italiano. Sa giocare sia come terzino sinistro che, eventualmente, come esterno di centrocampo. Ha collezionato 6 presenze con la maglia dell’Uruguay. È molto stimolato dall’idea di trasferirsi al Milan, soluzione che preferisce rispetto al Palmeiras.

Se la società rossonera non dovesse riuscire a trovare un accordo con il Nacional Montevideo, a quel punto dovrebbe puntare su un’alternativa. Robinson del Wigan è un profilo che piace. La Gazzetta dello Sport scrive che al club inglese è stata fatta la stessa offerta avanzata per Viña, però la controparte non accetta prestiti. Tuttosport aggiunge che sul giocatore 22enne si stanno fiondando squadre importanti della Premier League.

Nella giornata di ieri è pure circolata l’ipotesi di un ritorno di Diego Laxalt, attualmente in prestito al Torino. Poco tempo fa il suo agente aveva smentito tale possibilità, ma tra oggi e domani può succedere di tutto.

Rivoluzione Milan, dopo Suso via anche Piatek e Rodriguez: le cifre