Rivoluzione Milan, dopo Suso via anche Piatek e Rodriguez: le cifre

Il Milan sta facendo cessioni importanti in questi giorni di calciomercato. Prestato Jesus Suso al Siviglia, oggi invece è il turno di Krzysztof Piatek e Ricardo Rodriguez.

Milan attivissimo sul mercato in questi giorni conclusivi della sessione invernale. Soprattutto in uscita sono già state definite alcune operazioni.

Jesus Suso è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’esterno offensivo nato a Cadice si è trasferito in Andalusia con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero può incassare 22 milioni di euro dalla sua cessione definitiva.

Calciomercato Milan: Piatek a Berlino, Rodriguez ad Eindhoven

Nella serata di ieri Krzysztof Piatek è partito con un volo privato in direzione Germania. Oggi diventerà un nuovo attaccante dell’Hertha Berlino, che verserà al Milan 27 milioni più bonus. Un trasferimento a titolo definitivo per il centravanti polacco, che guadagnerà circa 4 milioni di ingaggio.

Oggi anche Ricardo Rodriguez dovrebbe essere ufficializzato dal PSV Eindhoven. Dopo che sono sfumate le trattative con Fenerbahce e Napoli, il terzino sinistro svizzero è pronto a volare in Olanda. La Gazzetta dello Sport riporta che l’accordo tra i club prevede 2 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Anche se ieri circolavano cifre leggermente diverse: ovvero 1 milione di prestito oneroso e 5 per l’obbligo di acquisto del cartellino. Oggi ne dovremmo sapere di più.

Ad ogni modo, il Milan si sta liberando di giocatori ritenuti non più utili al progetto. Tre che ormai facevano panchina ed erano scontenti della loro situazione. La cessione era la soluzione migliore per tutti. Adesso la dirigenza rossonera dovrà pensare a come rimpiazzarli.

Se per quanto riguarda l’attacco non sembra esserci l’intenzione di prendere una nuova punta, invece un nuovo terzino destro e un nuovo esterno destro arriveranno a Milanello. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sono al lavoro per consegnare a Stefano Pioli due rinforzi.

Suso: “Volevo il Siviglia già in estate. Sanchez Pizjuan stadio migliore”