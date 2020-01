Ag. Laxalt: “Ritorno al Milan? No, vuole restare al Torino”

Calciomercato Milan: Diego Laxalt poteva tornare in rossonero visto l’addio di Ricardo Rodriguez, invece resterà a Torino. Lo assicura il suo agente.

Diego Laxalt non tornerà al Milan. L’esterno sinistro rimarrà al Torino almeno sino a fine stagione. Lo ha riferito il suo agente, Ariel Krasouski, intervistato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un suo ritorno dal prestito al Torino, visto che il club rossonero ha ceduto Ricardo Rodriguez. Inoltre con il 4-4-2 varato da Stefano Pioli, Laxalt poteva anche essere schierato come quarto di centrocampo.

Invece l’agente ha negato ogni possibilità, queste le sue dichiarazioni: “Diego vuole restare al Torino, ha firmato un contratto e vuole continuare la sua esperienza in granata. Ora non andrà da un’altra parte per cinque o sei mesi”.

Il suo futuro è al Torino, almeno fino al termine della stagione: “A luglio vedremo, il Torino ha il diritto di riscatto: o rimarrà al Toro oppure tornerà al Milan. Nel calcio mai dire mai, ma la volontà di Diego è di rimanere al Torino perché è la destinazione che abbiamo scelto in estate perché lo ha voluto l’allenatore e per il gruppo”.

Calciomercato Milan, ritorno Laxalt e offerte dall’estero

Sin qui in questa metà stagione, Laxalt ha collezionato 14 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. Dopo un inizio stentato, Walter Mazzari ha cominciato a dargli più fiducia. Ha giocato soltanto 4 partite da titolare, tutte le altre da subentrato. Nessun gol o assist all’attivo.

Nella giornata di ieri l’agente di Laxalt è stato a Casa Milan per incontrare la dirigenza. Le indiscrezioni riferivano del fatto che l’agente avesse chiesto al Milan la disponibilità per un trasferimento in Spagna. Oggi dalle dichiarazioni dell’agente, sembra emergere un quadro diverso. Quale sarà la verità?

