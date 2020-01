Carrasco torna all’Atletico Madrid: era stato offerto anche al Milan

Dopo essere stato accostato al Milan già un anno fa, anche in questo mercato Yannick Carrasco è stato proposto ai rossoneri. Ma tornerà all’Atletico Madrid.

Yannick Carrasco è pronto a tornare a giocare in Europa. Ormai è fatta per il suo rientro all’Atletico Madrid, dove ha giocato tra il 2015 e il 2018 prima del trasferimento in Cina.

Il 26enne esterno offensivo belga non voleva più giocare nel Dalian Yifang, il suo desiderio era quello di fare ritorno in un campionato europeo. Nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con i Colchoneros. Operazione in prestito secco e ingaggio a carico del club madrileno.

Calciomercato Milan, Carrasco offerto al club rossonero

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, nella sua rubrica per calciomercato.com ha rivelato che Carrasco è stato offerto anche al Milan. Tuttavia, la società non ha voluto approfondire perché il giocatore percepisce un ingaggio da ben 11 milioni di euro netti annui. Una cifra non sostenibile per il bilancio rossonero.

Sicuramente uno come il belga avrebbe fatto comodo alla squadra di Stefano Pioli. Si tratta di un calciatore con grandi qualità tecniche e fisiche. Sarebbe stato un ottimo rinforzo. Però l’operazione non era fattibile e il Milan si è subito tirato indietro.

Invece, l’Atletico Madrid ha deciso di riprendere Carrasco e di sostenere la spesa inerente il suo elevato stipendio. Diego Simeone voleva qualche innesto in questo calciomercato invernale e il ritorno del 27enne esterno offensivo dalla Cina rappresenta un buon colpo, seppur a breve termine.

Carrasco già un anno fa venne accostato al Milan, oltre che all’Inter. Tuttavia, gli alti costi dell’affare hanno impedito il trasferimento. Inoltre, il Dalian Yifang era poco disposto a cedere un giocatore comprato solo nel febbraio 2018. Puntava molto su di lui per il futuro.

