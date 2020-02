Braida: “I giocatori devono meritarsi la storia del Milan”

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, viene interpellato sul prossimo derby contro l’Inter in campionato e lancia un messaggio ai calciatori rossoneri.

Ariedo Braida ha avuto una lunga esperienza da dirigente del Milan, condividendo con Adriano Galliani tante operazioni di calciomercato e molti trofei vinti. Dal 1986 al 2013 è rimasto in rossonero, poi nel 2015 è andato al Barcellona ed è stato licenziato nell’estate scorsa.

In attesa di nuove avventure lavorative, il dirigente nato a Precenicco (Udine) ha parlato a Sportmediaset del prossimo derby Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Il cuore dice Milan, mi auguro che ritrovi l’orgoglio perché ora la squadra non sta facendo cose importanti. Mi auguro torni combattivo e che i giocatori dimostrino di meritarsi la storia del club. Spero vincano i rossoneri“.

Braida auspica in una vittoria della squadra guidata da Stefano Pioli, ovviamente. Comunque non manca di sottolineare che i calciatori devono ritrovare l’orgoglio e dimostrare di essere all’altezza della storia del Milan. In questi anni solo occasionalmente si è visto attaccamento alla maglia.

Va detto che da qualche partita i rossoneri sono migliorati in quanto ad atteggiamento e risultati, però ci sono tante cose da migliorare ancora. Il recente passo falso contro l’Hellas Verona non ci voleva. Il pareggio è arrivato al termine di una prestazione poco brillante. Domenica contro l’Inter servirà una prova di altro livello.

