Ibrahimovic infortunio: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante

Le ultime news sulle condizioni di Ibrahimovic in vista del derby di Milano. Lo svedese a sorpresa oggi non si è allenato con il gruppo.

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic è stato l’argomento più caldo della settimana. Assente contro l’Hellas Verona domenica pomeriggio, conta di rientrare per il derby. Un appuntamento troppo importante per lui e per la squadra. Ed è per questo che non vuole mancare.

Lo svedese ha svolto lavoro personalizzato in questi giorni. Ieri si pensava che oggi potesse tornare in gruppo e invece c’è una novità da Milanello. Come riportato da Sky Sport, il calciatore ha lavorato sul campo ma ha fatto ancora una seduta a parte. Sottolinea però l’emittente satellitare che questo è una prassi normale del programma di recupero: il problema alla caviglia è superato e la sua presenza dal primo minuto contro l’Inter non dovrebbe essere in discussione.

La formazione del Milan contro l’Inter

Stefano Pioli dovrà risolvere diversi dubbi da qui a domenica. Si parte dalla difesa dove ormai ogni settimana si giocano il posto Simon Kjaer e Mateo Musacchio; il danese non c’era contro l’Hellas per infortunio ma il mister potrebbe schierarlo di nuovo nel derby. Romagnoli certezza così come Theo Hernandez; da capire se Andrea Conti ha smaltito del tutto la tonsillite che lo ha costretto al forfait domenica scorsa.

A centrocampo rientra Ismael Bennacer, insieme a lui Franck Kessie. Castillejo a destra e Calhanoglu torna a sinistra; Giacomo Bonaventura, che attraversa un momento negativo, dovrebbe accomodarsi in panchina. In attacco, come detto, Ibrahimovic dovrebbe recuperare; insieme a lui Rafael Leao o Ante Rebic. Capiremo nei prossimi giorni chi dei due avrà la meglio. Se invece Ibra non dovesse farcela, allora Pioli li riproporrà insieme come contro l’Hellas.

Probabile formazione del Milan: (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao (Rebic).