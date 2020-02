Ibrahimovic: prima parte di allenamento in gruppo, poi personalizzato

Oggi Zlatan Ibrahimovic ha lavorato inizialmente con il gruppo e poi ha proseguito a parte a Milanello. Continua ad esserci fiducia in vista del derby Inter-Milan.

Zlatan Ibrahimovic prosegue il lavoro per esserci nel derby Inter-Milan di domenica sera. Continua a filtrate ottimismo, anche non ha ancora svolto nessun allenamento completamente in gruppo.

Per quanto concerne la seduta di oggi, Sky Sport riporta che il 38enne svedese ha effettuato riscaldamento e parte tattica assieme ai compagni. Successivamente ha proseguito svolgendo un lavoro personalizzato. Ci si aspettava che nella giornata odierna si allenasse per intero in gruppo e invece non è così. Comunque c’è abbastanza ottimismo sulla sua presenza nel big match di San Siro.

Per Stefano Pioli recuperare Ibrahimovic è importante. Il numero 21 del Milan è un elemento fondamentale della squadra. Oltre che essere rilevante tecnicamente e tatticamente, lo svedese è un riferimento sotto l’aspetto mentale e motivazionale per i suoi compagni. Con lui in campo si sentono più stimolati, sicuri e non mollano fino alla fine.

Salvo sorprese, Zlatan sarà in campo nel derby contro l’Inter. In settimana è stato gestito in modo graduale il suo rientro e non dovrebbero esserci dubbi sulla sua convocazione. Nelle prossime ore se ne saprà di più sulle condizioni del centravanti svedese.

Leggi anche -> Pirlo: “Paquetà e Calhanoglu devono trovare il ruolo”. E punge Suso