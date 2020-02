Sky – Inter, Handanovic non si è allenato in gruppo

Infortunio Handanovic, le ultime dalla Pinetina. Come riportato da Sky Sport, il portiere oggi non si è allenato con il gruppo. Gioca Padelli?

Samir Handanovic rischia seriamente di non giocare il derby di domani Inter–Milan. Come riportato da Sky Sport, nemmeno oggi il portiere si è allenato con il gruppo. Difficile quindi vederlo in campo domani anche se la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

Daniele Padelli dovrebbe giocare come a Udine dal primo minuto. Un’assenza pesante per Antonio Conte, ma il secondo ha dimostrato di essere comunque affidabile. La scorsa settimana alla Dacia Arena ha dato sicurezza alla difesa nerazzurro e ha gestito bene alcune situazioni potenzialmente difficili. Padelli quindi dovrebbe giocare da titolare domani e guidare la difesa dell’Inter in una partita fondamentale per la stagione dei nerazzzurri.

Infatti Juventus e Lazio corrono senza sosta e l’Inter non può permettersi passi falsi. I nerazzurri hanno i favori del pronostico ma, si sa, nel derby non esistono favoriti. Il Milan vuole vincere per spazzare via un tabù che regge da ormai quattro anni. Battere quest’Inter però è complicatissimo. Serve un’impresa e Stefano Pioli sogna lo sgambetto alla sua ex.

