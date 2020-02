Gli highlights di Inter-Milan, il derby di Milano. Ecco il video con la sintesi della partita di San Siro

Un primo tempo da dieci e lode per il Milan. Inter annichilita da un Diavolo perfetto sotto tutti i punti di vista. Stefano Pioli dimostra di averla preparata molto bene e le occasioni fioccano. Ne ha una anche Matias Vecino, ma il tiro dal dischetto dell’area di rigore è pessimo e Donnarumma può parare senza problemi. I rossoneri finalmente sbloccano il risultato a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Cross di Castillejo per Ibrahimovic che sovrasta Godin e fa la sponda, Padelli sbaglia tutto in uscita e Ante Rebic deve soltanto appoggiarla in rete. Nei minuti di recupero arriva anche il raddoppio e stavolta la firma è proprio di Ibrahimovic: calcio d’angolo, tocco di Kessie e poi lo svedese di testa batte ancora Padelli. Poi va ad esultare con le braccia aperte sotto la Curva Nord. Si chiude così un primo tempo da applausi per la squadra rossonera.

Nella ripresa si concretizza l’incubo peggiore per ogni tifoso del Milan. Subito il gol di Marcelo Brozovic per accorciare le distanze e dare un’iniezione di fiducia ai suoi. Passano due minuti e c’è già il pareggio: la firma è di Matias Vecino che segna a porta vuota dopo un’ottima giocata di Alexis Sanchez a eludere l’intervento di Donnarumma in uscita bassa. Il Milan sembra tornare in partita minuto dopo minuto, fino a quando al 70′ arriva il gol della rimonta dell’Inter: segna De Vrij con un grande stacco di testa su calcio d’angolo. Nel finale Romelu Lukaku trova il gol del 4-2 di testa e chiude così un derby pazzesco. I rossoneri escono così sconfitti da una partita clamorosa.

Inter-Milan, gli highlights del match

