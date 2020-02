Gattuso batte l’Inter: il Napoli vince a San Siro

Inter Napoli semifinale Coppa Italia Gattuso batte Conte. Gli azzurri passano a San Siro con un gol di Fabian Ruiz.

Il Napoli passa a San Siro nella prima partita delle semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, portano a casa una vittoria molto importante in questa partita di andata. Decide Fabian Ruiz, autore di un grande gol intorno al 57′.

I partenopei venivano dalla brutta sconfitta di domenica pomeriggio in casa contro il Lecce. L’Inter, invece, dal successo nel derby in rimonta. Momenti completamente diversi ma in campo è andata in scena una partita molto equilibrata. Fino a quando, intorno all’ora di gioco, Fabian non ha deciso di entrare nella storia del match con un gran gol: scambia con Dries Mertens e al limite dell’area di sinistro batte Padelli, che stavolta non poteva fare nulla.

Antonio Conte prova a reagire inserendo Eriksen e Sanchez ma il forcing finale non porta a nulla di concreto. Il Napoli vince così la partita d’andata di questa semifinale di Coppa Italia e ora il 4 marzo si affronteranno al San Paolo per il ritorno. Domani invece tocca al Milan e alla Juventus, ancora a San Siro. Ai rossoneri serve una grande prova per fare risultato. Difficile ma non impossibile, anche perché la Juve non è al top.