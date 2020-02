Milan, Castillejo: “Abbiamo dato tutto. Rigore? Non so perché l’ha dato”

Samu Castillejo è intervenuto a Milan TV per parlare di quanto avvenuto questa sera in Milan-Juventus. Lo spagnolo, autore di una buona partita anche oggi, ha parlato anche dell’episodio del calcio di rigore di Davide Calabria.

Sulla prestazione della squadra: “Non era facile dopo il derby e contro la Juventus, ma abbiamo fatto una grande partita. Meritavamo la vittoria“.

Ecco il commento di Castillejo sul rigore fischiato nel finale: “All’inizio dell’anno dissero che se i difensori saltano girati e la palla colpisce il braccio non è rigore. Non so perché ha fischiato. Noi abbiamo dato tutto“.

Sulla sua ammonizione che non gli permetterà di essere in campo al ritorno: “Quando ha fischiato fallo mi sono arrabbiato. Non era mai fallo“. Anche sulla partita di Torino: “Siamo una grande squadra e ci prepareremo al meglio anche per il ritorno“.