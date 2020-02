Suso, arriva il primo gol col Siviglia: sinistro dal limite – VIDEO

Suso, arriva il primo gol con la maglia del Siviglia. L’ex rossonero, a 18 giorni dall’approdo in Andalusia, pareggia i conti col goal del 2-2 finale contro l’Espanyol.

Siviglia-Espanyol 2-2, finisce così il match allo stadio stadio Ramón Sánchez valido per la 24a giornata di Liga spagnola. L’uomo partita, a gran sorpresa, è l’ex rossonero Suso. Perché a 18 giorni dal trasferimento in Spagna, e dopo un periodo disastroso in rossonero, il fantasista ha già trovato il primo gol e assist con la maglia degli andalusi.

E’ sua infatti la pennellata con cui Lucas Ocampos realizza di testa il momentaneo 1-0, ed è sempre dell’ex Liverpool la rete dell’80esimo che pareggia i conti e fa impazzire i presenti sugli spalti. Suso trova un preziosissimo pareggio con un suo marchio di fabbrica: la conclusione dal limite.

Il 24enne di Cadice taglia come suo solito, salta un uomo e la piazza di rasoterra quasi nell’angolino basso. Un punto pesante per la formazione di Julen Lopetegui attualmente quinta, il quale permette comunque di accorciare sul Getafe terzo che ieri ha perso 2-1 a Barcellona.

Al quarto posto ci sarebbe l’Atlético Madrid, a quota 40 come il Siviglia, ma è decisamente più facile scippare la Champions agli azulones piusttosto che colchoneros. Europa che conta, tra l’altro, fondamentale per il riscatto certo di Suso. La classifica al momento è la seguente: Real Madrid 52*, Barcellona 52, Getafe 42, Atlético Madrid 40, Siviglia 40, Villarreal 38.

Milan, Pioli: “Ibrahimovic sta bene. Futuro? So che devo conquistarmelo”