Milan, allarme Calhanoglu: i tempi di recupero 

Milan, è allarme per Hakan Calhanoglu: ecco i tempi di recupero secondo Tuttosport. Diavolo in allerta anche per Simon Kjaer: si attendono gli esami strumentali di oggi.

Hakan Calhanoglu e Simon Kjaer, ora è allarme in casa Milan. Il primo è reduce da una lesione al muscolo ileopsoas destro, per il secondo anche si registra un altro guaio muscolare rimediato ieri a ridosso dell’intervallo.

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il timore per il turco è che l’infortunio possa superare i 20 giorni di recupero. Il che sarebbe una mazzata per il 4-2-3-1 e i nuovi equilibri ritrovati. Se fosse confermato, il numero 10 sarebbe anche a rischio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia dove già mancheranno gli squalificati Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samuel Castillejo.

La notizia è stata infatti una doccia gelata nella rifinitura di Milanello, sia per il diretto interessato che per l’intero Milan. Dopo quasi tre anni a muoversi e ad adattarsi sull’esterno, l’ex Bayern Leverkusen aveva trovato finalmente la sua posizione con ottimi risultati immediati.

Ora toccherà a Giacomo Bonaventura e Lucas Paquetá sostituirlo. Mentre per quanto riguarda Kjaer, si saprà di più sui tempi di recupero dopo gli esami strumentali. Nel caso non dovesse recuperare anche l’acciaccato Mateo Musacchio, toccherà nuovamente a Matteo Gabbia sabato sera.

