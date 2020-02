Milan-Torino 1-0, la moviola: gol regolare. Niente rigore nel finale

Milan-Torino 1-0, la moviola de La Gazzetta dello Sport. Malgrado le proteste granata, è regolare la rete del vantaggio milanista. Niente penalty nel finale.

Milan-Torino 1-0, promosso Micael Fabbri anche se con qualche sbavatura di qua e di là. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Partendo dal momento cruciale, protesta il Toro per un presunto fallo di Samuel Castillejo ai danni di Alejandro Berenguer nell’azione del gol rossonero. Il contatto c’è ma è davvero lieve, il giocatore avversario è già in caduta e la palla è ormai persa. Fabbri decide così di far correre e il Var conferma la sua scelta.

Severe invece le ammonizioni a Ismael Bennacer per fallo su Thomas Rincon, o il giallo a quest’ultimo per intervento su Castillejo. Mentre nel primo tempo grazia Christian Ansaldi che entra deciso da dietro su Castillejo. Al 19esimo del primo tempo Stefano De Silvestri casca in area: non ci sono immagini chiare, ma sembra ci sia una trattenuta reciproca.

Corretti, invece, i gialli a Simone Edera per la trattenuta su Theo Hernandez e Castillejo, il quale poi tampona da dietro Berenguer su ripartenza. Il fischietto emiliano poi ignora due falli in zona d’attacco: al 12esimo del primo tempo quando Lyanco calpesta il piede di Ante Rebic, poi al 47esimo del secondo tempo quando Ola Aina viene fermato da Hernandez in modo non pulitissimo. Concludendo, non c’è rigore al 45esimo del secondo tempo: Sasa Lukic entra in tackle corretto su Frank Kessie.

