Gazzetta – Milan-Torino, le pagelle: super Gabbia, Paquetá non convince 

Milan-Torino 1-0: le pagelle de La Gazzetta dello Sport. Sono due i bocciati per il quotidiano. Spiccano tre 7 per Ante Rebic, Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia.

Milan-Torino 1-0, sono due i bocciati per La Gazzetta dello Sport: Davide Calabria e Lucas Paquetá. Con voto 5.5, l’esterno rossonero è considerato il peggiore in campo poiché è dal suo lato che arriva la spinta più costante e pericolosa.

Tutti sufficienti per il resto. A partire da Gianluigi Donnarumma con voto 6, passando per il 6 anche di Simon Kjaer, il 7 di Alessio Romagnoli e il 6 di Theo Hernandez. 6 sobrio anche per Frank Kessie, 6.5 invece per Ismael Bennacer che riesce a innescare anche qualche veloce ripartenza e a cucire di più la manovra.

In mediana va soltanto un 6 per un ottimo Samuel Castillejo: meriterebbe un voto in più per l’assist vincente e le varie giocate, ma spreca pesantemente un gol già fatto al 53esimo. Poi appunto Paquetá: 5.5. Dopo essersi presentato con un sinistro quasi micidiale, si eclissa fino a sparire. Voto 7 invece per un Ante Rebic sempre più bomber e trascinatore, 6 a Zlatan Ibrahimovic che dà il suo consueto contributo.

Voto 7 per il subentrato Mattia Gabbia che esordisce in campionato con una prova perfetta. 6 per Giacomo Bonaventura che mostra tutta la voglia di riconquistarsi il posto e non valutabile Rafael Leão. 6.5, infine, per Stefano Pioli che lancia una squadra attenta e ben messa in campo.

