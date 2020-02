Milan, Pioli: “Abbiamo un’identità. Musacchio si è infortunato” 

Milan-Torino 1-0: il commento di Stefano Pioli nel post partita di San Siro. Il tecnico chiarisce anche il caso relativo a Mateo Musacchio e parla di Mattia Gabbia e del suo esordio.

Milan-Torino 1-0, sorride Stefano Pioli nel post partita. Dopo i passi falsi con Verona, Inter e Juventus, il Diavolo torna a vincere e aggancia il 6° posto valevole l’Europa League.

Il 4-2-3-1 rossonero continua a funzionare e il tecnico ne è entusiasta. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta le sue dichiarazioni: “Il buono di questa partita è il risultato ma anche la prestazione. Stiamo trovando un’identità. Abbiamo rischiato davvero poco. Sono assolutamente soddisfatto della prestazione dopo una settimana in cui avevamo speso tanto. Sto avendo delle belle risposte, ci sono state anche stavolta. Vincere uno a zero è positivo, ovvero dimostrare di saper lottare e stringere i denti”.

Il tecnico chiarisce anche quanto accaduto con Mateo Musacchio: “Mi ha detto di aver avuto un indurimento a un polpaccio durante il riscaldamento e che non poteva giocare. Va gestito in un modo solo: valutando l’entità dell’infortunio. Dopo di che, certamente non è contento, come tutti quelli che vanno in panchina”.

Molto bene invece Matteo Gabbia, protagonista di un grandissimo esordio in campionato: “Ha sempre lavorato con disponibilità, è giovane ma affidabile. È entrato con coraggio e convinzione”. Fiancheggiato da voci e fantasmi, il tecnico parla anche del suo futuro: “Il nostro lavoro è quello di essere sempre sotto esame, è bello per questo. Devi sempre dimostrare. Il futuro lo decideremo a fine campionato”.

Cuore Milan: un Diavolo con identità rivede l’Europa