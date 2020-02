Bennacer il più ‘cattivo’ in Serie A: 11 ammonizioni

Ismael Bennacer è il calciatori che ha ricevuto più cartellini gialli in questa stagione. E’ il più ammonito davanti a Romero, de Roon e Nandez

Ismael Bennacer è uno dei protagonisti della rinascita del Milan. Il calciatore algerino si è preso il centrocampo, diventando un punto fermo della squadra di Stefano Pioli. Il calciatore, abile in entrambe le fasi, è così diventato subito un beniamino della tifoseria. L’ex Empoli, sempre a testa alta, rischia spesso la giocata e lotta su ogni pallone con tanta grinta. Forse troppa. L’algerino prende così davvero tanti gialli.

I cartellini raccolti durante la stagione lo hanno così portato ad essere il giocatore più ammonito della Serie A: il primato, non proprio tra i più belli, è stato raggiunto lunedì sera con l’undicesimo giallo contro il Torino.

In questa speciale classifica, Bennacer è davanti a tutti, con i suoi 11 cartellini in 18 partite, e precede Cristian Romero, Marten de Roon e Nahitan Nandez, tutti a quota 10.

Un primato figlio della irruenza ma delle volte anche di qualche svista arbitrale. Nonostante il giallo sulle spalle il calciatore però non abbassa il ritmo durante le partite, non rinunciando a metterci il piede, come visto contro il Torino. La crescita di Bennacer, che ricordiamo è solo un classe 1997, passa anche da qui.

