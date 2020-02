Romagnoli sempre presente: tra gli stakanovisti della Serie A

Alessio Romagnoli non ha saltato un minuto di gioco in Serie A. Sempre presente come altri 11 calciatori del massimo campionato.

Il Milan deve fare i conti con un’importante emergenza difensiva. Oltre al lungodegente Duarte, che ne avrà ancora per un po’, i rossoneri hanno in infermeria anche Kjaer e Musacchio. Nulla di grave ma contro la Fiorentina dovrebbe giocare dal primo minuto Matteo Gabbia. Il classe 1999 si è ben comportato contro il Torino e avrà la possibilità di scendere in campo al fianco di Alessio Romagnoli. Il capitano continua ad essere una certezza di questo Milan e i numeri, mai come quest’anno, sono dalla sua parte.

Il calciatore dopo 24 partite di campionato non ha mai saltato un minuto di gioco. Il classe 1995 è così in testa alla speciale classifica degli stakanovisti della Serie A.

11 come Romagnoli

Romagnoli, che ha totalizzato 2160 minuti, è in compagnia soprattutto di portieri. Tra i dodici, che non hanno perso un secondo di gara, ci sono infatti anche Strakosha, Musso, Audero, Dragowski, Sirigu, Skorupski, Silvestri e Berisha. Prima anche per i terzini Sabelli del Brescia e Faraoni del Verona.

Un primato che per Romagnoli è però a rischio: il centrale del Milan gioca ormai da qualche partita sotto diffida; alla prossima ammonizione sarà dunque costretto a guardare i compagni dalla tribuna. La speranza è che ciò avvenga quando l’emergenza difensiva sarà finita.

