Giampaolo può ripartire da Udine, il Milan spera

Giampaolo è un’idea dell’Udinese. Il tecnico dopo l’addio al Milan potrebbe ripartire dalla panchina bianconera: i rossoneri risparmierebbero circa 2milioni netti.

Marco Giampaolo può ripartire dalla Serie A. L’ex tecnico del Milan è ancora sotto contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2021 ma dalla prossima estate potrebbe intraprendere una nuova avventura. Il classe 1967, esonerato l’otto ottobre scorso, come riporta ‘Calciomercato.com’, sarebbe un’idea per la prossima stagione dell’Udinese.

Il club bianconero è in lotta per la salvezza e dopo l’esonero di Igor Tudor ha deciso di affidarsi al vice Gotti. Il nuovo primo allenatore si sta ben comportando e i punti dalla zona retrocessione sono quattro. I friulani proseguirebbero volentieri con il 52enne di Adria ma il tecnico ha più volte manifestato la volontà di ritornare al suo ruolo di vice. Proprio per questo potrebbe prendere piede l’idea Marco Giampaolo.

Il ritorno in panchina per il Milan sarebbe certamente una buona notizia, visto che risparmiarebbe circa due milioni di euro netti.

La panchina dell’Udinese potrebbe essere un’ottima opportunità per Giampaolo che avrebbe modo di riscattare un’esperienza negativa in rossonero, dove ha chiuso con tre vittorie e quattro sconfitte in sette partite (1,29 punti a partita).

