L’allenamento di Ibrahimovic manda in estasi il mondo Milan | VIDEO

Il Milan ha postato un video, sul proprio profilo Instagram ufficiale, che immortale Ibrahimovic in azione in palestra. Tifosi in visibilio.

Un minuto di video che sta facendo impazzire i tifosi del Milan. Sulla pagina ufficiale di Instagram, il club ha postato le immagini del duro allenamento odierno in palestra di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è carico in vista della sfida contro la Fiorentina, che lo vedrà ancora una volta protagonista, e il popolo rossonero ha perso la testa. Tantissimi i commenti dei tifosi letteralmente in visibilio per il loro idolo.

Un video che riporta subito in mente le parole dei compagni di squadra, del mister e dei dirigenti, che hanno esaltato la professionalità di Ibrahimovic. Un vero esempio per tutti, lo svedese che sta provando a dare una svolta ala stagione del Milan. La mentalità di molti però è già cambiata e basta vedere la crescita di Rebic e Castillejo, in queste ultime partite, per rendercene conto.

Visualizza questo post su Instagram Zlataning 💪🏻🔥 @iamzlatanibrahimovic #SempreMilan Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) in data: 19 Feb 2020 alle ore 10:23 PST

