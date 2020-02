Thiago Silva lontano dal Psg: Leonardo ha pronti i sostituti

Thiago Silva in questi giorni è tornato ad essere accostato al Milan. Il contratto con il Psg è in scadenza: i francesi guardano ad altri profili, Koulibaly e Gabriel.

Thiago Silva sta facendo sognare i tifosi del Milan. Il difensore brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e da Parigi non sono ancora arrivati segnali di apertura per il rinnovo. Il dirigente dei francesi, Leonardo, sarebbe ad oggi intenzionato a percorrere altre strade: con l”aiuto’ dell’ex spalla di Maldini, l’idea rossonera potrebbe dunque davvero prendere piede.

Thiago Silva il prossimo 22 settembre compirà 35 anni ma nonostante l’età sta dimostrando di essere integro. I numeri stagionali sono dalla sua parte e Tuchel continua a puntare su di lui ad occhi chiusi. Alle giuste cifre l’affare Silva, per il Milan potrebbe decollare. La volontà del calciatore, infatti, è quella di restare a giocare ad alti livelli per arrivare al meglio al Mondiale 2022, che si giocherà in Qatar.

L’acquisto di Ibrahimovic ha dimostrato che Elliott ha un po’ cambiato idea, abbandonando la linea totalmente verde: giovani sì, ma insieme a calciatori integri, di carattere e di qualità come Thiago Silva.

Koulibaly e Gabriel per il Psg

Dalla Francia confermano la decisione di Leonardo di non rinnovare il contratto di Thiago Silva e di puntare su altri profili. Tra i nomi in cima alla lista della spesa continua ad esserci Koulibaly, che dopo una stagione complicata al Napoli, è pronto per vivere una nuova avventura. Ma l’azzurro non è l’unico che piace: sul taccuino di Leonardo, infatti, come riporta ‘Le10Sport’, c’è anche Gabriel ma il centrale al momento pensa solo al Lille: “Sono molto contento qui, sono concentrato al campionato e alle prossime partite”.

