Tuttosport – Ibrahimovic, battibecco con Paquetà negli spogliatoi: il retroscena

Scintille tra Lucas Paquetá e Zlatan Ibrahimovic. Lo racconta Tuttosport oggi in edicola. Come rivela il quotidiano, i numerosi errori del brasiliano nell’ultimo passaggio, molti a campo aperto e determinanti, non sono passati inosservati e hanno innervosito non poco il fuoriclasse svedese.

Così ne sarebbe nato un confronto nello spogliatoio nell’immediato post partita. Dove Ibrahimovic avrebbe fatto notare al sudamericano la differenza di rendimento tra ciò che fa in allenamento e quello che esprime in partita. Paquetá ha prima incassato il colpo, poi ha detto la sua. Una reazione che non sarebbe piaciuta a Ibrahimovic, il quale gliene ha dette nuovamente due mettendo poi fine alla discussione.

E’ anche per questo, dunque, che Ibra è uscito parecchio nervoso dallo spogliatoio nel dopo gara. Tuttavia – specifica il quotidiano – la vicenda è nata e morta lì. Nessun caso. E’ stato piuttosto solo un confronto dove il 38enne ha cercato di essere costruttivo.

Quel che è più verosimilmente certo invece – secondo Tuttosport – è che contro il Torino il brasiliano ha probabilmente cestinato la sua ultima grande occasione per provare a cambiare le cose e convincere l’ambiente. Partito bene con la conclusione verso Sirigu e il passaggio che ha innescato l’azione del gol, l’ex Flamengo è poi calato a picco fino a scendere anche sotto la sufficienza. Un nuovo blackout tecnico che sa quasi di sentenza finale.

