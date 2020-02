Milan, i 9 clean sheet di Donnarumma in campionato – VIDEO

Gianluigi Donnarumma ha collezionato 9 clean sheet nella Serie A 2019/2020. Nessuno come il portiere del Milan nel massimo campionato italiano in questa stagione. Il club rossonero ha pubblicato un video riguardante le partite nelle quali Gigio non ha subito gol.



