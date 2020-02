Fiorentina-Milan, i convocati di Iachini

Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida del Franchi, che si giocherà alle ore 20.45 domani sera. Nessuna defezioni oltre a Ribery e Kouame e lo squalificato Badelj

Giuseppe Iachini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida che opporrà la sua Fiorentina al Milan di Stefano Pioli. Il match che andrà in scena al Franchi, domani alle ore 20.45, sarà valido per la 25esima giornata di Serie A. Per l’occasione, come era previsto, non ci saranno gli infortunati Ribery e Kouamé e lo squalificato Badelj. Nessun’altra defezione dunque per il club viola che potrà contare sui suoi uomini migliori. Stesso discorso per il Milan, che dovrà fare a meno solamente di Kjaer, Duarte, Krunic e Biglia.

Ecco i giocatori a disposizione di Beppe Iachini:

Agudelo, Benassi, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dalle Mura, Dragowski, Duncan, Ghezzal, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic.

