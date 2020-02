Ex Milan – Adil Rami vola in Russia: giocherà nel Sochi

Adil Rami ha chiuso la sua esperienza a Istanbul con il Fenerbahce e giocherà in Russia. L’ex difensore centrale del Milan ha firmato con il Sochi.

Adil Rami ha indossato la maglia del Milan tra il 2014 e il 2015 senza lasciare ricordi particolari. Successivamente si è trasferito prima al Siviglia e poi al Marsiglia. Nel 2018 ha vinto il Mondiale con la Francia in Russia, dove gioca da oggi.

Infatti, è notizia odierna il suo trasferimento dal Fenerbahce al Sochi. Un ottimo colpo per la squadra attualmente ultima nella classifica della Premier Liga. La zona salvezza non è distante e un rinforzo come Rami può aiutare il gruppo guidato da Vladimir Fedotov a risalire. Oltre al 34enne difensore francese, è arrivato pure un innesto importante come Aleksandr Kokorin in prestito dallo Zenit San Pietroburgo.

Il Sochi ha ancora cinque giornate di campionato a disposizione per evitare la retrocessione. Potrebbe anche salvarsi attraverso i play-out. Rami in Russia proverà a dare il massimo per aiutare la nuova squadra a raggiungere l’obiettivo. Il difensore classe 1985 indosserà la maglia numero 23.

La precedente esperienza in Turchia nel Fenerbahce è stata negativa. A Istanbul ha messo insieme solamente 7 presente complessive: 6 nella coppa nazionale e solamente una nel campionato Super Lig. Nel Sochi sarà certamente titolare e dovrà guidare al meglio la difesa di mister Fedotov.