Fiorentina-Milan, gol annullato a Ibrahimovic: la foto

L’arbitro Calvarese ha annullato il gol di Zlatan Ibrahimovic in Fiorentina-Milan per un presunto fallo di mano. Lo svedese, dopo aver controllato la palla, ha saltato tutti e con un tiro piazzato ha battuto Dragowski. I rossoneri avevano così sbloccato il risultato ma poi l’arbitro è andato al VAR e ha annullato.

Ecco di seguito la foto del momento del contatto col braccio di Ibrahimovic.

Tanti dubbi su questo gol annullato a Ibrahimovic. Stando alle nuove regole, in caso di gol, ad ogni minimo tocco col braccio la rete va annullata, anche se, come in questo caso, è palesemente attacco al corpo. Una regola applicata da Calvarese quest’anno ma che in altre occasioni non l’abbiamo vista. Ancora tanti dubbi su questa decisione che annulla una rete fantastica di Ibra.

Lo svedese, dopo questo tocco, ha saltato praticamente tutti e poi, con un tocco piazzato, ha superato Dragowski. Una rete spettacolare che però non è servita a nulla. La partita di Firenze è rimasta così sullo 0-0 e adesso inizierà il secondo tempo. Vedremo se il Milan riuscirà comunque a sbloccare il risultato e a portare a casa la vittoria.