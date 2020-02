Infortunio Donnarumma, perché è uscito in Fiorentina-Milan

Le ultime news sull’infortunio di Donnarumma, costretto ad uscire durante Fiorentina-Milan per una botta al piede

Gianluigi Donnarumma è stato sostituito in Fiorentina-Milan intorno al 53′ per infortunio. Al suo posto è entrato Asmir Begovic per il suo esordio assoluto con la maglia rossonera. Ma qual è il problema fisico che ha costretto Gigio ad uscire?

Durante il primo tempo il portiere del Milan ha preso un colpo da Federico Chiesa. Donnarumma era col pallone fra i piedi e l’attaccante della Fiorentina, in pressing, è riuscito a scippargli la palla. Che è poi arrivata a Castrovilli: il tiro, a porta vuota, era troppo alto. Gigio ha protestato con l’arbitro Calvarese per un fallo e dopo si accasciato dolorante al piede.

Lo stesso problema lo ha costretto ad uscire dal campo in questi minuti. Al suo posto, come detto, è entrato Begovic. Non dovrebbe essere un infortunio pesante ma piuttosto una botta.

