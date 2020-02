Coronavirus, rinviate tre partite di Serie A. Niente Milan-Fiorentina femminile

Allarme Coronavirus in Italia, il Premier Conte ha deciso di rinviare le manifestazioni sportive di domani. Saltano tre partite di Serie A e Milan-Fiorentina del calcio femminile.

L’allarme Coronavirus ferma anche lo sport in Lombardia e in Veneto. Proprio in questi minuti è ufficiale in rinvio di tutte le manifestazioni sportive in programma nella giornata di domani nelle regioni sopra citate.

Si ferma quindi anche la Serie A, in particolar modo tre partite: Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria per quanto riguarda la Lombardia, Verona-Cagliari invece per il veneto. Sono rinviate anche partite del calcio minore e di altri sport. A questo punto è a rischio anche la partita del Milan femminile che, nella giornata di domani, doveva giocare contro la Fiorentina. Un big match per il campionato femminile che non dovrebbe andare in scena. Anche in questo caso parliamo di data da destinarsi.