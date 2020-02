Zenga: “Milan, perché non prendi Gasperini?”

Milan, Walter Zenga suggerisce il nome di Gian Piero Gasperini per la panchina rossonera. Piuttosto che per il tedesco Ralf Rangnick, l’ex portiere spinge per una soluzione nostrana e dall’usato garantito.

Stefano Pioli e Ralf Rangnick. In attesa di conferme su Marcelino García e gli altri nomi rimbalzati, a oggi sembrerebbe questi due i nomi in pole position per la futura panchina del Milan.

L’attuale tecnico è inevitabilmente e strettamente legato ai risultati, mentre l’ex allenatore del Lipsia sembrerebbe un’idea sponsorizzata direttamente dall’amministratore delegato Ivan Gazidis. Ma potrebbero sorgere tante nuove idee da qui a fine stagione, le quali dipenderanno direttamente dal finale di stagione e dai suoi scenari.

Walter Zenga, nel frattempo, ne propone già una: Gian Piero Gasperini. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex portiere si è espresso così: “Ci pensavo l’altra volta: vedo che per il Milan si parla di Rangnick… ma tra Gasperini, Pioli, Allegri, perché dovrebbero prendere un allenatore straniero? Mi chiedo: il Milan perché non pensa a Gasperini? Fermo restando che l’Atalanta è una grande realtà. E poi Pioli sta facendo un grande lavoro. Però, è un pensiero in libertà…”.

