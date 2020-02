Infortuni Milan: terapia per Donnarumma, problemi per Castillejo

In casa rossonera vanno monitorati i vari calciatori infortunati ed acciaccati. Ecco le ultime news in arrivo da Milanello.

Il Milan deve ancora ricominciare a lavorare dopo il pareggio di Firenze di sabato scorso: oggi giorno di riposo concesso da Stefano Pioli.

Diversi però i calciatori acciaccati che hanno cominciato a mettersi in moto a Milanello per recuperare dai rispettivi problemi. Oggi è giunto il bollettino di inizio settimana, direttamente dalla redazione di Sky Sport.

Gianluigi Donnarumma, uscito anzitempo in Fiorentina-Milan per un problema alla caviglia, ha svolto le terapie del caso alla gamba infortunata.

Problemi anche per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo ha risentito un fastidio all’adduttore e si è sottoposto oggi a una sessione di massaggi per cercare di smaltire più velocemente il problema.

Massaggi anche per Theo Hernandez, mentre Lucas Biglia e Simon Kjaer hanno proseguito il proprio lavoro personalizzato dopo i recenti stop muscolari non di poco conto.

Impossibile infine che recuperino per Milan-Genoa di domenica scorsa i due infortunati lungodegenti, ovvero Leo Duarte e Rade Krunic. Quest’ultimo sarà ai box per almeno altre due settimane, per colpa della frattura da stress occorsagli all’osso metatarso del piede.

LEGGI ANCHE: GRAVINA CONFERMA LE PORTE CHIUSE IN SERIE A