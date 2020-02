Milan, le condizioni di Donnarumma: filtra ottimismo

Infortunio Gianluigi Donnarumma, filtra ottimismo dall’infermeria del Milan. L’estremo difensore rossonero ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra.

Filtra ottimismo per le condizioni di Gianluigi Donnarumma. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Come infatti racconta il quotidiano, sembrerebbe di lieve entità la distorsione alla caviglia sinistra rimediata sabato sera a Firenze.

Il portiere si sottoporrà a nuovi esami nelle prossime ore, ma non sembra esserci particolare apprensione in casa Diavolo. Se proprio dovesse esserci un nuovo stop del portierone rossonero, al massimo non dovrebbe andare oltre Milan-Genoa di domenica prossima.

Il tutto è nato al 13esimo minuto del Franchi quando Donnarumma ha rischiato di regalare clamorosamente palla a Federico Chiesa. Nel tentativo di recupero c’è stato un duro contrasto tra i due che l’estremo difensore ha segnalato subito all’arbitro. Gigio ha poi provato a stringere i denti il classe 99, ma alla fine non ce l’ha fatta.

In ogni caso Stefano Pioli può fare sonni tranquilli dato il biglietto da visita di un super Asmir Begovic. Subentrato a freddo, il portiere bosniaco si è è rivelato subito protagonista con una grande parata dopo appena 45 secondi smanacciando incredibilmente.

Solo per poco, poi, non intuisce il rigore di Erick Pulgar. Successivamente ferma Patrick Cutrone a tu per tu, anche se poi è stato tutto fermato per fuorigioco, ma soprattutto allo scadere salva miracolosamente su Martin Caceres.

