Milan, Daniel Maldini e Brescianini aggregati fino a fine stagione

Daniel Maldini e Marco Brescianini rimarranno agli ordini di Stefano Pioli fino a fine stagione. I due giovani giocatori del Milan servono anche perché ci sono delle assenze.

Stefano Pioli in questo periodo sta facendo i conti con gli infortuni di alcuni giocatori e la coperta è corta. Anche per questo il Milan ha avuto dei cali nei secondi tempi contro Torino e Fiorentina.

Il mister rossonero ha praticamente gli uomini contati. Ad esempio a centrocampo sono out sia Lucas Biglia che Rade Krunic, dunque Pioli può contare solamente su Franck Kessie e Ismael Bennacer come interni del reparto. Un po’ di sfortuna, ma anche poca lungimiranza in sede di calciomercato. Un innesto sarebbe servito a prescindere.

Per avere a disposizione un ricambio è stato aggregato con costanza alla prima squadra Marco Brescianini. Il 20enne nato a Calcinate deve ancora esordire, ma a Milanello lavora sodo per farsi trovare pronto nel caso in cui venisse chiamato in causa. Si tratta di un giocatore che abbina qualità e quantità, un centrocampista moderno e dinamico.

Come evidenziato dal quotidiano Tuttosport, sia Brescianini che Daniel Maldini rimarranno aggregati alla prima squadra del Milan fino al termine della stagione. La Primavera rossonera ha già conquistato la matematica promozione in campionato, quindi i due ragazzi possono continuare a lavorare agli ordini di mister Pioli. Il figlio di Paolo Maldini ha già debuttato in Serie A contro l’Hellas Verona a San Siro.

