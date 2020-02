Niang, valore raddoppiato nel Rennes: ora lo vuole il Marsiglia

M’Baye Niang, ex attaccante del Milan, si è rilanciato nel Rennes e adesso il suo prezzo è schizzato in alto. Il Marsiglia sta pensando al suo acquisto nel prossimo mercato estivo.

Sembrano ormai lontani i tempi in cui M’Baye Niang vestiva la maglia del Milan. Arrivato nell’estate 2012 quando non aveva ancora 18 anni, l’attaccante franco-senegalese non è riuscito a imporsi a Milano.

Il trasferimento per 14 milioni di euro al Torino, dove era stato fortemente voluto da Sinisa Mihajlovic, doveva essere una grande occasione e non è stata sfruttata. In maglia granata 4 gol in 29 presenze senza convincere. E così nel luglio 2018 ha fatto ritorno in Francia, dove aveva già giocato nel Caen e nel Montpellier.

A puntare su Niang è stato il Rennes, che ha investito 15 milioni e oggi si ritrova un giocatore decisamente rilanciato. L’ex Milan ha realizzato 14 gol in 34 presenze tra Ligue 1, Europa League e Coupe de France in questa stagione. Ha pareggiato il numero di reti segnate nella scorsa e il bottino può aumentare ancora nei prossimi mesi.

Il suo rendimento non è passato inosservato ad altre squadre più blasonate. In Francia è il Marsiglia che sta seguendo con interesse Niang. A rivelarlo è il quotidiano L’Equipe, al quale risultano già dei contatti tra il club della Costa Azzurra e l’entourage del giocatore. Il prezzo del cartellino è di circa 30 milioni, dunque raddoppiato rispetto a quello del suo trasferimento al Rennes.

