Sky – Verso Juventus-Milan: ballottaggio a sinistra. Chance per Paquetà?

Stefano Pioli pensa alle soluzioni per affrontare l’emergenza in Juventus-Milan di Coppa Italia. Deve scegliere come sostituire infortunati e squalificati.

Mercoledì sera a Torino si gioca Juventus-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019/2020. All’andata a San Siro è finita 1-1, dunque anche uno 0-0 può andare bene ai padroni di casa per qualificarsi alla finale.

Stefano Pioli per il match dell’Allianz Stadium deve rinunciare per squalifica a Theo Hernandez, Samuel Castillejo e Zlatan Ibrahimovic. Tre assenze pesanti, visto che si tratta di giocatori titolari nella formazione rossonera. Il mister tra oggi e domani deciderà come sostituirli.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, per il ruolo di terzino sinistro Davide Calabria è in vantaggio su Diego Laxalt. In attacco sembra scontato l’utilizzo di Rafael Leao come punta centrale, non essendoci altre alternative a Ibra. Invece, a destra il sostituto naturale di Samu è Alexis Saelemaekers. Tuttavia, il giornalista Manuele Baiocchini non esclude che venga data una chance a Lucas Paquetà, che però da esterno non può dare il meglio nel 4-2-3-1. Non dovremmo dimenticare neanche Giacomo Bonaventura.

In difesa Matteo Gabbia e Mateo Musacchio si giocano il posto al fianco di Alessio Romagnoli. Per il resto non ci dovrebbero essere sorprese nella formazione titolare di Pioli, il quale ha la coperta abbastanza corta in questo periodo delicato della stagione. Tra infortuni e squalifiche lo scenario non è dei migliori.

Leggi anche -> Tuttosport – Milan, Maldini e Boban via? Ibrahimovic riflette sul futuro