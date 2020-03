Sarri: “Se Ronaldo gioca? Dipende dai suoi problemi personali”

Maurizio Sarri parla alla viglia di Juventus-Milan di Coppa Italia: in dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo così come di Buffon e Chiellini. Ecco le sue parole:

Alla vigilia di Juventus-Milan, match valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, ha parlato Maurizio Sarri. Impossibile non iniziare su Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è in dubbio per via della situazione di salute della madre: “Una problematica a carattere personale, la disponibilità di Cristiano o meno dipende dalla soluzione di questa situazione. Non abbiamo un sostituto di CR7 ma non lo trovi in giro per il mondo, servirà nel caso qualcosa di diverso, è palese che non ci sia un’alternativa.

Buffon? Gigi ha avuto un leggero acciacco alla schiena, ha fatto tutto l’allenamento, vedremo le sue sensazioni domattina. Chiellini ha avuto un affaticamento all’adduttore, ha svolto un programma personale: anche per lui vediamo nelle ultime ore”.

Milan compatto: “Sono in crescita, se non giochiamo con l’atteggiamento giusto prevedo problemi. Questa qualificazione ce la dobbiamo sudare, bisogna giocarsela. Se il futuro societario, può essere un vantaggio? Penso di no in questo momento, a livello di squadra si sono ricompattati. Non è un avversario semplice da affrontare

LEGGI ANCHE: JUVENTUS-MILAN, PIOLI: “PRESTAZIONI DI LIVELLO. ASSENZA DI IBRA DA’ STIMOLO”