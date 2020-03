Juventus-Milan, i convocati di Pioli: rientra Kjaer, c’è Tonin

Stefano Pioli per Juventus-Milan di Coppa Italia potrà contare su 21 giocatori. Out dai convocati Donnarumma, come annunciato; presenti Tonin e Kjaer.

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Juventus, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il tecnico del Milan, come raccontato, dovrà fare a meno di Gianluigi Donnarumma. Recupera, invece, Kjaer, che rientra dopo il problema muscolare accusato contro il Torino. Presente anche l’attaccante Tonin, che per l’occasione indosserà la maglia numero 30, al pari di Daniel Maldini.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, Soncin.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Rebić, Tonin.